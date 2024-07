IMAGO/Sirotti

Den Auftakt zur 111. Tour de France fand Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) buchstäblich zum Kotzen. Da das Rennen mit einer ungewöhnlich hügeligen Etappe begann, ging es für den 39jährigen Sprintstar, der mit einem 35. Tagessieg alleiniger Rekordhalter werden könnte, am Sonnabend nur darum, den 206 Kilometer langen Kurs vor Ablauf der Karenzzeit zu absolvieren. Doch das Erreichen dieses Minimalziels, das sich aus einem prozentualen Aufschlag auf die Fahrzeit des Tagessiegers ergibt, schien eine Stunde nach dem Grand Départ in Florenz schon fraglich: Der Brite verlor am ersten von sieben kategorisierten Anstiegen nicht nur den Anschluss ans Peloton, sondern wurde von Unwohlsein geplagt, wie TV-Bilder drastisch vor Augen führten. Ob das Übergeben bei ungebremster Fahrt der italienischen Hitze geschuldet war oder einem anderen gesundheitlichen Problem, blieb ungeklärt. Nachdem Cavendish irgendwie rechtzeitig das Ziel in Rimini erreicht hatte, brachte er im Interview noch das Kunststück fertig, das erduldete Elend als »Business as usual« zu verharmlosen.

Derweil hatte ein anderer Routinier, der voraussichtlich ebenfalls zum letzten Mal die Tour bestreitet, für einige Dramatik gesorgt. Gleich nach dem Start hatte Romain Bardet (Team DSM-Firmenich Post NL) vergeblich versucht, in die Ausreißergruppe des Tages zu gelangen. Als deren Einholung sich am drittletzten Anstieg allmählich abzeichnete, setzte sich der 33jährige Franzose aus dem Hauptfeld ab. Da waren noch 50 Kilometer zu fahren, auf denen er von seinem Kollegen Frank van den Broek, der von den Ausreißern übriggeblieben war, nicht mehr viel Hilfe erwarten konnten. Doch der 23jährige Niederländer imponierte bei seinem Grand-Tour-Debüt und wechselte sich mit seinem Kapitän auch auf den relativ flachen letzten 15 Kilometern in der Führungsarbeit ab. Nachdem der vorübergehend zweiminütige Vorsprung auf wenige Sekunden geschmolzen war, schien die Einholung der beiden unvermeidlich – weshalb sie ihr Glück kaum fassen konnten, als sie sich knapp ins Ziel retteten.

Zur Belohnung für seine selbstlose Arbeit durfte sich van den Broek am Sonntag auf der 199 Kilometer langen Fahrt von Cesenatico nach Bo­logna im grünen Trikot des Punktbesten präsentieren, zugleich war er bester Jungprofi. Nach seinem insgesamt vierten Etappensieg trug Bardet dagegen erstmals das gelbe Trikot – acht Jahre, nachdem ein zweiter Gesamtplatz ihn zum Hoffnungsträger auf einen französischen Gesamtsieg hatte werden lassen.

Zwar wird der Gesamtsieger auch 2024 gewiss nicht aus Frankreich kommen, allerdings gab es am Sonntag immerhin gleich den zweiten französischen Etappenerfolg. Elf Ausreißer, die sich am Vortag erhebliche Rückstände in der Gesamtwertung eingehandelt hatten, durften den Tagessieg unter sich ausmachen. Dabei bestätigte der 23jährige Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) bei seinem Tourdebüt die starken Leistungen aus dem Frühjahr, als er 14 Kilometer vorm Ziel am zwei Kilometer langen Anstieg zur Wallfahrtskirche San Luca wegfuhr.

Im Hauptfeld ging an derselben fiesen Rampe, die bereits vorher einmal überquert worden war, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in die Offensive. Das war allgemein erwartet worden. Durchaus unerwartet war dagegen, wie souverän Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) dem 25jährigen Slowenen folgte. Nach der knapp dreimonatigen Verletzungspause, die ein Rennunfall dem 27jährigen Dänen aufgezwungen hatte, waren Zweifel an seiner Form angebracht. Nun erscheint der Toursieger der beiden Vorjahre tatsächlich als Hauptkonkurrent des Topfavoriten Pogačar, der auf die Frage, wie er sich auf die Frankreich-Rundfahrt vorbereitet habe, frech den Giro nannte – den er bekanntlich unangefochten gewonnen hat.

Zu überzeugen wusste auch Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), obwohl der 24jährige Belgier die Attacke Pogačars zunächst nicht hatte parieren können. Um so beeindruckender war, wie zäh der Vuelta-Sieger von 2022 den Rückstand in der folgenden Abfahrt sowie auf dem Flachstück ins Ziel wieder aufholte, mit Richard Carapaz (EF Education-Easypost), dem 31jährigen ecuadorianischen Giro-Gewinner von 2019, im Schlepptau. Dass Mitfavorit Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 21 Sekunden später ankam, wirkte dagegen um so bezeichnender, weil dem 34jährigen Slowenen der besagte Anstieg eigentlich behagt: Am selben Ort hatte er in vergangenen Jahren ein Auftaktzeitfahren des Giro d’Italia sowie dreimal den Halbklassiker Giro dell’Emilia für sich entschieden.