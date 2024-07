Gert Eggenberger/Picture Alliance Wenn das Fernsehen stirbt, muss ich wieder selbst nach Klagenfurt: Neulich am Wörthersee (29.6.2024)

Als der Moderatorin im ORF-Fernsehgarten zu Klagenfurt plötzlich die Merkzettel vom frechen Wind aus den Händen gerissen und durch die Gegend geweht wurden, sie mit zerzausten Haaren zu sehen war, wie sie sich redlich mühte, Mikrophon und Restkarten zu behalten, wusste ich plötzlich, was mir an der Ausstrahlung der Bachmann-Preis-Tage im Fernsehen so lieb und wichtig ist und bleiben wird. Es ist das Wort live, das den Unterschied macht. Was gezeigt wird, ist echt und wahr. Was ich gezeigt bekomme, verdient wirkliches »Erlebnisfernsehen« genannt zu werden. Derweil ringsum die TV-Sender zunehmend nur noch durch wiederholte Wiederholungen existieren, findet hier wirkliches Geschehen statt. Echte Autoren lesen selbstgeschriebene Texte vor. Eine leibhaftige Jury spricht über die vorgetragenen Texte, wertet die Inhalte ab und auf, deutet sie neu oder um, hebt sie hervor oder fegt sie vom Tisch. Es werden am Ende ­Preise verteilt, Sieger gekürt. Es beginnen Karrieren, enden Hoffnungen. Derweil in der Fernsehlandschaft alles bergab rollt, es auf allen Ebenen nicht mehr rund läuft. Television wird zur unzeitgemäßen Form von Unterhaltung. Geistige Anregung findet nicht statt. Neue Sendemodelle kommen nicht vor. Die Tele-Vision sieht sich in die Bedeutungslosigkeit gerückt. Was einst gut und edel am Fernsehen war, wird den anderen Medien überlassen.

Weil es so ist, wie ich es nicht wahrhaben will, bin ich zum bekennenden Fan der Liveübertragungen geworden. Ich bin ein Livianer. Der Schriftzug Eilmeldung elektrisiert mich. Es muss nur heißen: Wir schalten live nach Sonstwohin um, und ich verfolge, was kommt, mit Hochspannung, ganz gleich, von wo aus gesendet, wovon und worüber berichtet wird. Ich fühle mich erst so richtig persönlich wertgeschätzt, gemeint und angesprochen, wenn es den Stempel »live« trägt. Ich verfolge jede einzelne Livesendung ungeteilt mit ehrlicher Freude. Auf allen Kanälen suche ich nach ihnen. Ich bin süchtig danach, mittendrin und wie im Leben live dabei sein zu dürfen. Ich kriege nicht genug von live. Ich will, was live ausgestrahlt wird, mir einverleiben, nein einver-liven.

Stunden verbringe ich vorm Fernsehapparat, wohne, wenn es nichts anderes live zu gucken gibt, auch mal einer frisch aus dem Plenarsaal angebotenen Haushaltsdebatte plus anschließender, zäh langanhaltenden Wahl bei, nur weil sie live übertragen wird. Ich ziehe mir jeden Mannschaftssport rein. Ich lasse mich sogar auf Leichtathletik, Dartturnier, Snooker ein. Ich wohne an Spitzentagen zeitgleich mehreren auf verschiedenen Kanälen gesendeten Geschehen bei, verfolge simultan das Radrennen in Frankreich, die Bachmann-Preis-Tage am Wörthersee. Und habe beide Übertragungen gleichermaßen gern. Lausche den atemlosen Sportlern genauso interessiert, wie ich die einzelnen Lesungen in Klagenfurt mitbekomme. Mir ist, was die Läuferin soeben zu ihrem Finish ins Mikrophon hechelt, genauso wichtig, wie, was an Literatur im ORF-Saal vorgelesen wird. Wenn sie nur live gesendet werden.

Ich liebe am Livemedium die direkte Zuschaltung. Ich switche von einer Livesendung zur nächsten. Ich will unmittelbar überall inbegriffen sein, was live abläuft. Das Leben ist für mich nicht retro. Ich bin froh gestimmt und lass den Fernseher laufen, wenn die vier Buchstaben LIVE auf der Mattscheibe geschrieben stehen. Wo ich live dabei bin, ist das Fernsehen noch nicht zum Sterben verurteilt. Nur wo das Fernsehen live ist, kann es sein Überleben selbst garantieren. Ich schaue mir die Bachmann-Tage live an, weil sie Ausdruck von Lebendigkeit sind. Solange es das live gesendete Spektakel als Sendeformat noch gibt, zuckt der für tot erklärte Körper weiter, gibt Lebenszeichen von sich, besteht Hoffnung für das Fernsehen, dass die Anstalt als solche insgesamt auf ihren wackligen Beinen stehen bleibt.

Ich schaue die Bachmann-Tage live, heißt, ich drücke dem Format beide Daumen. Ginge es nach mir, sollen die Bachmann-Tage fünfzig Jahre, fünfundsiebzig, hundert werden, das Fernsehen selbst überleben. Ein frommer, unwirklicher Wunsch, so viel weiß ich. Die Bachmann-Tage werden in Bälde als Sendung abgesetzt. Und dann muss ich mich selber dorthin aufmachen, von wo aus gesendet wird. Zu den Liegestühlen hin. In den Garten, um ganz normal live dabei zu sein, wenn wieder einmal ein frecher Wind aufkommt und sich die Karteikarten der Moderatorin schnappt, sie überall hin verweht.