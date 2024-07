Gaza: Spanien klagt auch

Madrid. Spanien ist am Freitag als erstes EU-Land offiziell der Klage Südafrikas gegen Israel wegen Genozids im Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof beigetreten. Bereits Anfang Juni hatte Spaniens Außenminister dies angekündigt. Spanien will eigenen Angaben zufolge damit einen Beitrag zur Rückkehr des Friedens in Gaza und im Nahen Osten leisten. Ziel seien die Beendigung des Krieges und der Beginn von Fortschritten bei der Umsetzung der Zweistaatenlösung. Weitere Kläger in diesem Fall sind neben Südafrika und Spanien auch Mexiko, Nicaragua, Kolumbien, Libyen und Palästina selbst. (jW)