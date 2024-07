Bergfrau nach Strafversetzung zurück

Fulda. Bergarbeiterin Sarah Tümmler ist nach ihrem gewonnenen Prozess gegen K+S am Montag in den Schacht Neuhof/Ellers direkt bei ihrer Wohnung zurückgekehrt, wie das Bündnis »Kumpel für AUF« mitteilte. Tümmler war nach einer kämpferischen Wortmeldung auf einer Belegschaftsversammlung im Juni 2023 »strafversetzt« und mit Abmahnungen überzogen worden. Seitdem pendelte die Alleinerziehende in den 80 Kilometer entfernten Schacht Herfa/Neurode. Das Arbeitsgericht in Fulda befand die Versetzung nun für rechtswidrig, die Abmahnungen sind aus der Personalakte zu entfernen. (jW)