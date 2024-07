Ronen Zvulun/REUTERS

Tausende ultraorthodoxe Juden haben am Sonntag in Jerusalem gegen die für sie eingeführte Wehrpflicht protestiert. Laut örtlichen Medienberichten kam es am Abend zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei (siehe Bild). Demnach flogen Steine und Gegenstände, Mülltonnen brannten. Auslöser der wütenden Proteste war ein kürzlich ergangenes Urteil des höchsten Gerichts, wonach fortan auch ultraorthodoxe Männer zum Wehrdienst in der Armee verpflichtet werden. Das Urteil erfolgte vor dem Hintergrund des Gazakrieges und des Konflikts mit dem Libanon. (dpa/jW)