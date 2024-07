Kiew: Umsturzversuch vereitelt

Kiew. Die ukrainischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Umsturzversuch verhindert. Eine Gruppe von »Störern« habe für den vergangenen Sonntag »Provokationen« in der Hauptstadt Kiew geplant gehabt, teilten der Geheimdienst SBU und die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Unter anderem sollen sie vorgehabt haben, im Rahmen einer Demonstration das Parlament zu erobern und eine »provisorische Regierung« zu bilden. Gegen vier Männer werde ermittelt. Zwei seien vorläufig festgenommen worden. Bei Razzien seien Waffen und Munition entdeckt worden. Den Verdächtigten drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 ist das Regierungsviertel in der Hauptstadt Kiew Hochsicherheitsgebiet und nicht mehr frei zugänglich. Aufgrund des geltenden Kriegsrechts ist zudem das Demonstrationsrecht eingeschränkt. (dpa/jW)