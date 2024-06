Florian Boillot

Unter dem Motto »Musikschulen sichern für alle!« demonstrierten Hunderte Musikschullehrkräfte am Montag mittag vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. Aufgerufen hatten der Verein Berliner Musikschulen und Verdi. Der Anlass: die letzte Sitzung des Kulturausschusses vor der Sommerpause. Die Protestierer werfen dem Senat vor, bisher keine rechtssichere Lösung für das Unterrichtsangebot an bezirklichen Musikschulen vorgelegt zu haben. Dies betreffe vor allem Lehrkräfte auf Honorarbasis, die etwa 77 Prozent an Berlins Musikschulen ausmachen. (jW)