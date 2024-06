Ukraine: Russland nimmt Dörfer ein

Kiew. Russlands Streitkräfte haben nach offiziellen Angaben zwei weitere Dörfer in der Region Donezk im Osten der Ukrai­ne erobert, wie die russische Nachrichtenagentur RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete. Bei einem ukrainischen Angriff sollen in der Region außerdem vier Feuerwehrleute verletzt worden sein. Weiter hat Russland nach Angaben vom Sonntag in verschiedenen Regionen im Südwesten seines Landes 36 ukrainische Drohnen abgeschossen. Am Sonnabend hatte die Ukraine die Grenzregion Kursk beschossen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sollen am frühen Morgen fünf Menschen gestorben sein. Bei einem mutmaßlich russischen Angriff im Gebiet ­Saporischschja sind am selben Tag sieben Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden.(Reuters/dpa/jW)