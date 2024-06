Lindner attackiert 49-Euro-Ticket

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) greift das »Deutschlandticket« an. Die Politik müsse entscheiden, »ob wir eher in die Schiene investieren wollen oder ob der Preis von 49 Euro bleiben soll«, sagte er der Welt am Sonntag. Der Haushaltsplan der Ampelregierung sieht derzeit 27 Milliarden Euro Investitionen für die Bahn vor. Die ursprünglich bezifferten 45 Milliarden Euro kassierte das »Haushaltsurteil« des Bundesverfassungsgerichts. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) brachte kürzlich weitere Kürzungen bei der Bahn zugunsten der Autobahn GmbH ins Spiel. (dpa/jW)