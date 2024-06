Kolumbianische Guerilla für Waffenruhe

Caracas. Die Guerilla Segunda Marquetalia in Kolumbien hat nach Gesprächen mit der Regierung einer einseitigen Waffenruhe und der Freilassung von Gefangenen zugestimmt. Ein entsprechendes Dokument sei von den Delegationen, die in Venezuelas Hauptstadt Caracas zusammenkamen, unterzeichnet worden, teilte die Guerilla am Wochenende mit. Ein Treffen in Tumaco in Westkolumbien werde spätestens am 20. Juli stattfinden, um das Abkommen über »Deeskalation« und einen Zeitplan für soziale und wirtschaftliche Maßnahmen vorzustellen. Die Segunda Marquetalia ist die zweitgrößte Abspaltung der mittlerweile aufgelösten FARC-Guerilla. (AFP/jW)