Adriano Machado/REUTERS

Rund 200 Indigene haben am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Obersten Gerichtshof in der brasilianischen Hauptstadt Brasília gegen ein 2023 angenommenes Gesetz (»PL 490«) protestiert, das die Ausweitung indigener Schutzgebiete erschwert. Im Rahmen einer Mahnwache unter dem Motto »Levante pela Terra« (Steht auf für das Land) prangerten die Demonstranten laut dem Missionsrat für Indigene Interessen (CIMI) die für 2024–2025 vorgesehenen Gelder für die Agrarindustrie an, die hinter der Abholzung des Regenwaldes und dem Bergbau steht. (jW)