Mammographie für Frauen bis 75 Jahre

Berlin. Das Mammographiescreening zur Früherkennung von Brustkrebs ist ab dem 1. Juli auch für Frauen zwischen 70 und 75 Jahren möglich. Der Anspruch endet mit dem 76. Geburtstag, wie der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Bisher können sich nur Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre testen lassen. In der BRD erkranken pro Jahr etwa 70.000 Frauen und 700 Männer an Brustkrebs. Brustkrebs ist mit etwa 30 Prozent aller Krebsfälle die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Auf Basis der aktuellen Inzidenz­raten erkrankt etwa eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brust­krebs. (AFP/jW)