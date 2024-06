Deutschlandradio baut DAB-plus-Netz aus

Köln. Deutschlandradio setzt den Ausbau des digitalen DAB-plus-Sendernetzes fort. Wie die Rundfunkanstalt am Donnerstag mitteilte, sei für das Jahr 2024 die Inbetriebnahme fünf neuer Sendeanlagen beim Netzbetreiber Media Broadcast in Auftrag gegeben worden. Demnach wurde der Sender Bad Tölz in Bayern gleichentags aufgeschaltet, im weiteren Verlauf des Jahres sollten die Sender Hohe Wurzel (Hessen), Schleswig, Wilhelmshaven sowie Inntal (Ebbs) für den Empfang in der Region Oberbayern folgen, hieß es. Zum Jahresende werde das Sendernetz insgesamt 170 Standorte umfassen und dann etwa 75,7 Millionen Menschen erreichen können. (jW)