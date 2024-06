Frankreich: Witwe Ben Barkas verstorben

Paris. Die Witwe des linken marokkanischen Politikers Mehdi Ben Barka, Rhita Bennani, ist am Mittwoch in Paris gestorben. Sie habe ihr Leben der Aufdeckung der Wahrheit über die »Entführung und das Verschwinden« ihres Mannes gewidmet, betont die Familie in einer Erklärung, die jW vorliegt. Ben Barka war 1965 in Paris allen bisherigen Erkenntnissen nach von Marokkos Innenminister Mohammed Oufkir persönlich bei einem Verhör gefoltert und getötet worden. Der Rechtsfall ist bis heute offen. Zum damaligen Zeitpunkt war Ben Barka mit der Organisation der Trikontinentale von 1966 in Havanna betraut. (jW)