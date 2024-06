Samidoun klagt gegen Verbot

Berlin. Der palästinensische Solidaritätsverein Samidoun hat vor dem Bundesverwaltungsgericht Klage gegen das vom Bundesinnenministerium verhängte Vereinsverbot eingereicht. Das teilte eine Ministeriumssprecherin am Donnerstag in Berlin mit. Nach Angaben des Gerichts wurde die Klage von zwei Privatpersonen eingereicht. Es sei noch nicht absehbar, wann in dem Verfahren mit einer Entscheidung gerechnet werden kann. (dpa/jW)