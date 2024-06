Türkei: Leitzins weiter bei 50 Prozent

Ankara. Die türkische Zentralbank hat den Leitzinssatz bei ihrer Sitzung am Donnerstag unverändert gelassen. Er liegt damit weiterhin bei 50 Prozent. Die Notenbank will ihren Kurs fortsetzen, bis die monatliche Inflation deutlich zurückgeht. Im Mai erreichte die Teuerung eine Rate von 75,45 Prozent. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte sich trotz ausufernder Inflation lange gegen höhere Zinsen gewehrt. Im vergangenen Juni hob die Zentralbank die Leitzinsen dann aber von damals 8,5 Prozent auf 50 Prozent an. (dpa/jW)