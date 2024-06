Rund 12.000 Obdachlose in London

London. Kurz vor den Parlamentswahlen in Großbritannien hat das Obdachlosennetzwerk CHAIN neue Zahlen zur britischen Hauptstadt veröffentlicht. Wie die Straßenzeitung The Big Issue am Donnerstag berichtete, waren 2023 rund 12.000 Menschen in London obdachlos. Die Zahl an Menschen ohne Bleibe sei mit 11.993 auf einem »Rekordhoch«. Im Vergleich zum Vorjahr lebten 19 Prozent mehr Menschen auf der Straße und ganze 58 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Rund 8.000 Personen seien dabei als »neue Obdachlose« eingestuft, ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so The Big Issue. 1.231 Menschen kamen demnach aus Mietwohnungen auf die Straße, 1.103 hätten laut dem Straßenmagazin angegeben, sie seien aus ihrer Wohnung geworfen worden. Offizielle Statistiken zufolge mussten mehr als 1.500 Menschen auf der Straße schlafen, nachdem sie von Vermietern 2023 geräumt wurden. (jW)