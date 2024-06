ZUMA Press/imago/Montage jW

Ökologische Katastrophe

Zu jW vom 21.6.: »Kommunale Kostenfalle EM«

Der Kunstrasen vor dem Brandenburger Tor ist nicht nur ein finanzielles Ärgernis, sondern auch eine ökologische Katastrophe. Entgegen den Aussagen des Herrn Moritz van Dülmen, Leiter der »Kulturprojekte (sic) Berlin GmbH«, die diese infantile »Idee« verbrochen hat, lösen sich ständig Kunststoffteile ab, gelangen in die Landschaft sowie ungefiltert in die Kanalisation und damit in Flüsse, Seen und Meere.

Diese Intelligenzbolzen sind wie die Betrüger aus »Des Kaisers neue Kleider«, die jeden, der ihren Unfug durchschaut, für dumm erklären. Und danach wundert man sich wieder über Plastikmüll und Mikroplastik. Wer genehmigt so was?

Dass der Rasen danach angeblich an Kitas und Schulen verteilt werden soll, ist unverschämt und einfach nur eine dreiste Zwecklüge. Die Kinder würden sich bestimmt nicht über in zertretene Plastikfetzen eingehüllte Zigarettenkippen, Kaugummi-, Getränke- und Essensreste, Urin und Hundekot freuen. Natürlich wird das Gesundheitsamt so was aus hygienischen Gründen untersagen und der Kunststoff landet im Müll. Eine Reinigung wäre unwirtschaftlich.

Aber das konnte ja wieder keiner vorher ahnen.

Klaus Büchner, per Mail

Wohltuend sachlich

Zu jW vom 21.6.: »Sieg durch Klasse«

Vielen Dank an Felix Bartels für diesen Artikel. Ich habe selten einen so guten Spielbericht gelesen. Nicht nur, dass er sich erfreulich von den in erster Linie mit unnötigen patriotischen Klängen gespickten Lobhudeleien vieler anderer Sportreporter abhebt, deren wichtigste Aufgabe darin zu bestehen scheint, den Heldenstatus deutscher Kicker zu befeuern. Auch die fachliche Analyse, durch die sich »Sieg durch Klasse« auszeichnet, sucht man sowohl in der schreibenden Zunft als auch bei den TV-Experten meist vergebens. Felix Bartels gelingt es, mögliche Überlegungen eines Trainers transparent zu machen, und er ist bei seiner Spielerkritik wohltuend sachlich. Ich hoffe auf weitere Spielberichte von ihm und würde mich freuen, wenn es auch mal einen von einer interessanten Partie ohne deutsche Beteiligung gäbe. Weiter so!

Ralph Scheuermann, Frankfurt am Main

Die richtige Partei

Zu jW vom 20.6.: »Beliebter Ministerpräsident des Tages: Bodo Ramelow«

»Hätte er mal auf diejenigen gehört, die schon immer gesagt haben, dass er in der falschen Partei ist.« – Heute ist Ramelow in der richtigen Partei. In der, zu welcher Die Linke inzwischen geworden ist. Da passt er gut rein, der Mann, der meint, Deutschland hätte eine besondere Verpflichtung, diese Ukraine von heute militärisch zu unterstützen, wegen des Zweiten Weltkriegs und so, und weil es ja auch ukrainische Rotarmisten waren, die Deutschland 1945 befreit haben. Ramelow ist ungebildet oder ignorant genug, um keinen Widerspruch darin zu entdecken, dass wir einen ukrainischen Staat unterstützen sollen, in dem man das Andenken an die Befreier vom Faschismus, eben jene Rotarmisten und roten Partisanen, verunglimpft, ihre Denkmäler abreißt und statt dessen ihren Widersachern, den nationalistischen Kollaborateuren, neue errichtet und diese als Nationalhelden feiert.

Marc Pilz, Cottbus

Fundamental schiefgelaufen

Zu jW vom 21.6.: »Linke-Abgeordnete Lötzsch tritt nicht wieder an«

Der Wechsel an Personen und Strategie in der Führung der Partei Die Linke wird seit Jahren von vielen angemahnt und gefordert, die den Niedergang (nicht nur der Wahlergebnisse) und die wachsende Entfremdung zwischen Führung, Basis und Bevölkerung mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen. Wenn die Schicht der parlamentarischen Parteienvertreter nur ihre Positionserhaltung und eine dafür notwendige Anpassung an den Staatsapparat betreibt und dabei durch die innerparteiliche Demokratie nicht gestoppt oder kontrolliert werden kann, ist etwas fundamental schiefgelaufen. Ob es jetzt noch korrigiert oder umgekehrt werden kann, halte ich für fraglich, diejenigen, die es angehen könnten und wollten, haben wohl die Partei mehrheitlich bereits verlassen. Vielleicht hilft beim Verständnis eine alte Spontiweisheit weiter: »Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein …« Hoffentlich/offenbar macht das BSW wenigstens diesen Fehler nicht.

Peter Schmidt, Berlin

Im Widerstand

Zu jW vom 20.6.: »›Dann mit Galopp ins Verderben‹«

Liebe Burga, innigsten Dank für Ihre Artikel, die gegen die Geschichtsfälschung der »Teutschen Kolonialherren« aufbegehren und so viele Belege über deren Grausamkeit und Unmenschlichkeit festhalten, die unbedingt für die kommenden Generationen bewahrt werden müssen. Unser telefonischer Gedankenaustausch bleibt mir lieb und wert; wir sind in Gedanken im Widerstand gegen die entsetzliche Entwicklung der Geschehnisse – dem unverhohlenen Erstarken des Faschismus in der westlichen Welt –, wie Sie sie in Ihrem aktuellen Artikel angeführt haben, verbunden.

Christa Kustka, Litschau

Unterschiedliche Perspektiven

Zu jW vom 20.6.: »›Dann mit Galopp ins Verderben‹«

Es war sehr interessant, einige der Leserbriefschreiber, ihre Motive und Geschichte, näher kennenzulernen. Natürlich weiß man schon viel von ihnen, wenn man ihre Diskussionsbeiträge zu den verschiedensten Artikeln der jW regelmäßig verfolgt. Für mich ist die Möglichkeit, politische Vorgänge aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus zu durchdenken, oft eine wundervolle Ergänzung zu den Artikeln selbst. Mehr über jene zu erfahren, mit denen ich da fast täglich »diskutieren« kann, ohne sie je gesehen zu haben, war etwas Wunderbares.

Joachim Seider, Berlin