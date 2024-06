Keine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt

Berlin. Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach Einschätzung der Arbeitsagenturen keine Besserung in Sicht. Die monatliche Umfrage des IAB-Forschungsinstituts ergab keine Hinweise auf eine Trendwende hin zum Abbau der gestiegenen Arbeitslosigkeit, sagte Enzo Weber vom IAB am Mittwoch. »Mehr als Kurs halten ist nicht zu erwarten.« Im Mai waren 179.000 Menschen mehr arbeitslos als ein Jahr zuvor. (dpa/jW)