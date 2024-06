Hilfsorganisationen gegen Etatkürzung

Berlin. Die Hilfsorganisationen Welthungerhilfe und Terre des hommes haben am Mittwoch vor Kürzungen im Etat des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) gewarnt. Nach derzeitiger Planung werde der Etat 2025 um weitere 1,6 Milliarden Euro gekürzt, in der gesamten Legislaturperiode läge der Rückgang damit bei 25 Prozent. Die Mittelkürzung verstärke Hungerkatastrophen, etwa im Sudan oder in Somalia. Allerdings solle »das überholte Narrativ vom Krisenkontinent Afrika überwunden und die Rolle Afrikas als umworbener Partner anerkannt werden«, hieß es bei der Vorstellung des jährlichen »Kompass«-Berichts zur Entwicklungspolitik. (dpa/jW)