Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg hat am Dienstag das lange erwartete Urteil in einem Rechtsstreit zwischen der Ukraine und Russland gesprochen. Es ging um die Frage, ob Russland die Menschenrechte ukrainischer Staatsbürger nach seiner Übernahme der Krim verletzt habe. Das Ergebnis in einem Satz: Ja, es habe. So was aber auch.

Praktische Folgen wird der Richterspruch, von dem lange nur die Sentenz bekannt wurde, aber keine Einzelheiten, nicht haben. Russland ist aus dem Europarat, der das Straßburger Gericht betreibt, im März 2022 ausgeschlossen worden, es erkennt also auch die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht (mehr) an, obwohl die Vorgänge, die der ukrainischen Klage zugrunde lagen, in die Jahre 2014 und 2015 fielen, als das Land noch Mitglied war. Nach dieser Seite ist das jetzige Urteil also ein Propagadacoup zugunsten Kiews.

Die ukrainische Klage war in hohem Maße selektiv begründet: Russland habe proukrainische Aktivisten in ihrem Recht, sich zur Ukraine zu bekennen, beeinträchtigt, außerdem habe es den öffentlichen Gebrauch der ukrainischen Sprache zugunsten des Russischen zurückgedrängt. Mit letzterem, dem Zwingen der Leute zum Gebrauch einer bestimmten Sprache, kennt sich die Ukraine natürlich aus. Dass das menschenrechtswidrig sein soll, könnte noch auf sie zurückfallen.

Im übrigen hat einer der Berater von Staatspräsident Selenskij, Michailo Podoljak, am Montag das Verhältnis der Kiewer Führung zu den Menschenrechten anderer Leute präzise bestimmt. Den Raketenangriff auf einen Badestrand bei Sewastopol am Sonntag kommentierte er mit den Worten, es gebe auf der Krim keine Badestrände und Erholungsgebiete. Die Badenden, die von den Splittern getroffen wurden, seien »Okkupanten in Zivil«. Das ging wohlgemerkt auf Leute, die die Ukraine seit 2014 als ihre entgangenen Staatsbürger beansprucht.