Panthermedia/IMAGO Erst America great again machen, dann die Völker der Sowjetunion versöhnen

Rotes Oval Office, blaues Oval Office? Die Zeiten, als das im Grunde wurscht war, sind lange vorbei. US-Präsidenten beider Lager setzten militärische Interventionen ins Werk, pressten kleinere Staaten in unvorteilhafte Verträge, pushten Regime-­Changes, sorgten sich um Rohstoffvorkommen auf der anderen Seite des Globus und waren stets bestrebt, den Geist der amerikanischen Verfassung im Rest der Welt zu auszusäen. Mit der jüngeren Entwicklung der republikanischen Partei hat sich das geändert. Man muss mindestens bis zu Kennedys Gesinnungswandel (1963) und eigentlich bis zum endgültigen Ende der Policy des Isolationismus (1945) zurückgehen, um eine Lage zu finden, in der die großen politischen Strömungen des Landes ein­ander derart entgegensetzt waren, wie sie es heute sind.

So diametral allerdings die außenpolitischen Konzepte scheinen, die sich hinter den Marken »Trump« und »Biden« verbergen, so elementar und simpel ist das Setting. Veritables Interesse an Frieden kann man der einen wie der anderen Seite nicht nachsagen. Donald Trump, der ob seiner Distanz zu NATO-Angelegenheiten von manchen als Hoffnung verklärt wird, folgt nicht einer Idee friedlicher Koexistenz. In puncto Iran, Israel/Palästina oder China vertritt er durchaus radikalere Positionen als der gegenwärtige Präsident, die Unlust zum NATO-Interventionismus ist für Trump und seine Leute primär eine Frage der Staatsausgaben. In den USA prallen zwei geostrategische Vorstellungen aufeinander, die beide ihr »America first« zur Grundlage haben. Für die Demokraten – Ausnahmen beiseite – ist der Kampf am Weltmarkt tendenziell ein globales Problem, es geht um gute Ausgangslagen im Energiesektor, politischen Einfluss auf den Welthandel usw. Für die Republikaner – Ausnahmen gleichfalls beiseite – geht es primär um die Senkung von Ausgaben, das Fitmachen für den wirtschaftlichen Kampf mit China, um Protektionismus.

Das sollte im Hinterkopf behalten, wer die jüngeren Entwicklungen im US-Wahlkampf betrachtet. Bislang war Trump für alle möglichen Äußerungen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine gut, Konsistenz darin suchte man vergeblich. Gleichwohl inszeniert er sich als der Mann mit der Lösung. Auch dieser Krieg scheint für ihn vor allem ein Problem der Staatsausgaben zu sein. Sollte indessen eine Präsidentschaft Trumps tatsächlich Bewegung in die Friedensbemühungen der kriegführenden Staaten bringen, würde die Frage nach den Motiven zweitrangig. Einem geschenkten Gaul usw.

Wie Reuters am Dienstag meldete, haben zwei wichtige Berater des ­Präsidentschaftskandidaten einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt. Der Kandidat, so hieß es, sei offen gewesen für die Gedanken von Keith Kellogg und Fred Fleitz, die ihn bereits zwischen 2017 und 2021 in Fragen der nationalen Sicherheit beraten haben. »Ich behaupte nicht, dass er unserer Initiative zugestimmt hat oder mit jedem Wort einverstanden war, aber wir haben uns über das Feedback gefreut, das wir bekamen«, sagte Fleitz. Trump-Sprecher Steven Cheung betonte derweil, dass nur Aussagen von Trump selbst oder autorisierten Mitgliedern seiner Kampagne als offiziell anzusehen seien.

Im Kern geht es beim von Kellogg und Fleitz entwickelten Plan um Friedensgespräche mit dem Ziel eines Waffenstillstands auf Verhandlungsbasis der gegenwärtigen Kampf­linien. Was bedeutend ist, weil demnach sowohl Selenskij auf die restlose Rückeroberung als auch Putin auf seine anfänglichen Kriegsziele verzichten müsste. Die USA sollen weitere Waffenlieferungen nur noch unter der Bedingung gewähren, dass die Ukraine mit Russland in Verhandlungen tritt. Umgekehrt soll Putin animiert werden, sich für Friedensverhandlungen bereit zu zeigen, weil andernfalls eine weitere Unterstützung der Ukraine durch die USA drohte.

Ebenfalls auf den Vorstoß reagiert Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Gegenüber Reuters sagte er: »Der Wert eines jeden Plans liegt in den Nuancen und in der Berücksichtigung der realen Situation vor Ort.« Russland sei allerdings bereit für Verhandlungen, fügte Peskow hinzu.