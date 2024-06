Michael Gstettenbauer/IMAGO Was die Bertelsmann-Stiftung mit der Armut Alleinerziehender zu tun hat, übergeht der Thinktank geflissentlich

Die Bertelsmann-Stiftung sorgt sich um die Alleinerziehenden in Deutschland. Am Dienstag stellte sie dazu einen alljährlich erscheinenden Report vor, der für die rund 1,7 Millionen betroffenen Familien feststellt, dass sie »noch immer das höchste Armutsrisiko« hätten. Was die Forscher vor allem umtreibt: Die Nöte, gerade unter Müttern, mit Abstrichen auch bei Vätern, bestehen vielfach auch dann, wenn diese erwerbstätig sind. Die Leidtragenden seien also arm »trotz Arbeit«. Die Stiftung präsentiert einen ganzen Katalog an Maßnahmen, wie dem Missstand beizukommen wäre, etwa mehr Kitaplätze, Ganztagsschulbetreuung, flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie eine »wirksame finanzielle Unterstützung« im Rahmen der geplanten Kindergrundsicherung. Was sie allerdings nicht vorschlägt, sind höhere Löhne, die ein auskömmliches Leben ermöglichen.

An diesem Punkt offenbart sich die ganze Scheinheiligkeit der Bertelsmänner. Sie kommen stets mit gefälliger Kritik um die Ecke, was so alles im Argen liegt im Land: Lehrkräftemangel, Erzieherinnenmangel, Ärztemangel, Pflegenotstand. Und die passenden Rezepte liefern sie auch gleich mit, die stets besagen, der Staat müsse irgendwie seine Hausaufgaben machen. Dass dieser Staat aber auch durch das maßgebliche Zutun des Thinktanks aus Gütersloh kaum noch handlungsfähig ist und gerade die Bereiche Soziales und Daseinsvorsorge einen massiven Substanzverlust erlitten haben, behalten die »Vordenker« lieber für sich.

Zur Erinnerung: Bertelsmann und sein Konzernanhängsel mit Gemeinnützigkeitslabel waren die treibende Kraft hinter der »Agenda 2010« von Gerhard Schröder (SPD), mit der ein noch recht passables Sozialstaatsmodell schrittweise aus den Angeln gehoben wurde. Faktisch haben die meisten der gesellschaftlichen Probleme von heute ihre Ursache in der »Zeitenwende« vor über 20 Jahren. Insbesondere der seinerzeit installierte Niedriglohnsektor hat Verheerungen angerichtet. Nicht nur gerieten damit sämtliche sozialen Sicherungssysteme – Rente, Gesundheit, Pflege – unter Druck. Überdies wurden durch die Verbilligung der Arbeitskraft gezielt Berufszweige im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich entwertet, für die heute ein verschärfter »Fachkräftemangel« beklagt wird, also Schulen, Kitas, Kliniken, Altenheime. Es fehlt dort in erster Linie deshalb so viel Personal, weil die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen so lausig sind.

Es sind eben diese Jobs, die mehrheitlich Frauen ausüben, darunter viele Mütter, die mit ihrem Nachwuchs in der Armutsfalle landen, »trotz Arbeit«, wie die Stiftung so »bedauert«. Gemäß ihrer Studie gingen im Vorjahr 71 Prozent der alleinerziehenden Mütter und 87 Prozent der alleinerziehenden Väter einer Beschäftigung nach. Für Paarfamilien fallen die Werte etwas höher aus – mit dem Unterschied, dass Singlemütter häufiger, nämlich zu 41,4 Prozent, in Vollzeit arbeiten als Frauen mit Partner (33,1 Prozent). Von allen alleinerziehenden Familien gelten 41 Prozent oder fast 700.000 als »armutsgefährdet«. Knapp die Hälfte aller Kinder aus einem Haushalt mit Bürgergeldbezug leben mit nur einem Elternteil zusammen.

Die Zahlen sind bedrückend und natürlich bedarf es geldwerter und struktureller Unterstützung für die Leidtragenden, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Aber: Kitas und Schulen wurden erst im Zuge der Entstaatlichungskampagne personell leergefegt, die die Bertelsmann-Stiftung selbst angestoßen und forciert hat. Bei all dem ging es um Umverteilung, von unten nach oben, was dem Medienkonzern Milliardenprofite beschert und Millionen Bürgern die Lebensgrundlage entzogen hat.

Vor 30 Jahren war es noch selbstverständlich, dass ein zumeist männlicher Alleinverdiener Haus und Familie finanzieren konnte. Heute braucht es dafür in der Regel zwei Einkommen und die Kindererziehung kommt oft zu kurz. So begrüßenswert die berufliche Gleichstellung der Frau an und für sich ist, im System von Bertelsmann und Co. war und ist sie auch ein Programm zur Lohndrückerei. In Gütersloh fließen allerhand Krokodilstränen, die »Agenda 2010« hat dort noch keiner beweint.