Sie sind Mitglied des Zentralverbands der Pensionistinnen und Pensionisten Österreichs, kurz ZVPÖ. Die überparteiliche Interessenvertretung gibt es seit 1924. Mit welchen politischen Zusammenschlüssen ist der ZVPÖ verbunden?

Die Mehrheit der ehrenamtlich tätigen Aktivistinnen und Aktivisten des ZVPÖ sind Mitglieder der Kommunistischen Partei Österreichs, KPÖ. Das ist in der Sache gut, aber keine Bedingung für eine Mitgliedschaft oder Kooperation. Wir agieren überparteilich.

Der ZVPÖ verfügt über Expertenstatus im Österreichischen Seniorenrat. Was folgt daraus?

Dem Österreichischen Seniorenrat obliegt laut Bundesseniorengesetz die Interessenvertretung von über 2,5 Millionen Seniorinnen und Senioren. Dieser ist ein wichtiger Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft und anderen gesetzlichen Interessenvertretungen, beispielsweise der Wirtschaftstreibenden oder der Landwirte, gleichgestellt. Der ZVPÖ nimmt als Mitglied mit Expertenstatus an den Sitzungen des Vorstandes teil und kann dort aktiv Vorschläge einbringen.

Menschen, die für Niedriglöhne arbeiten, und sogenannte Care-Arbeiter werden durch Unternehmen gezielt ihrer Krankenversicherungs- und Pensionsansprüche beraubt. Was sagen Sie dazu?

Der ZVPÖ fordert, die Dienstgeberbeiträge zur Pensionsversicherung auf Basis der Wertschöpfung der Betriebe neu zu berechnen und einzuheben. Die Wertschöpfungsabgabe errechnet sich aus der gesamten Wertschöpfung eines Unternehmens – also nicht nur aus der Lohnsumme, die als Berechnungsbasis für die Sozialversicherungsbeiträge herangezogen wird. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen und Pachten würde der tatsächliche Gewinn eines Unternehmens als Grundlage dafür dienen. Die Steuerlast auf Arbeit würde verringert werden, was auch zu einer gerechteren Verteilung des erwirtschafteten Wohlstands führen würde. Bezüglich der Krankenversicherung sollte die Höchstbeitragsgrundlage aufgehoben werden. Jener Beitragssatz, der für Unternehmer als »Flattax« wirkt, bedeutet für die Reichsten in der Gesellschaft: Deren Privatversicherungen werden de facto aus den Mitteln finanziert, die der gesetzlichen Krankenversicherung vorenthalten werden.

Ein Großteil des Privatvermögens in Österreich beruht auf Erbschaften und Schenkungen. Wäre die Erhöhung von Millionärs- und Erbschaftssteuern ein zureichendes Mittel, um mehr ökonomische Gleichheit zwischen den Generationen zu erzielen?

Die Verbreiterung der staatlichen Finanzierungsbasis durch Erbschafts- und Vermögenssteuern ist für den ZVPÖ ein zentrales Anliegen. Die extrem ungleiche Vermögensverteilung ist nicht zuletzt auch ein Problem in der Gesundheits- und Pflegepolitik: Sie ist eine der Ursachen für eine Zwei- und Mehrklassenmedizin sowie für eine ungerechte Pensionspolitik. Die Ausfallhaftung in der Pensionsversicherung – ein pauschaler, staatlicher Zuschuss – kommt zu 80 Prozent aus Massensteuern, darunter jene, die Pensionistinnen und Pensionisten bezahlen.

Und was fordert der ZVPÖ für den Bereich der Care- und Pflegearbeit?

Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ist es uns gelungen, 2022 ein Bildungsformat zur Gesundheitspolitik für alle Altersgruppen – die »Zukunftswerkstatt Gesundheitspolitik« – aufzubauen. An das Gesundheitsministerium richten wir die Forderung, die Strukturplanung für Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege zusammenzulegen. Zusätzlich dazu fordern wir die flächendeckende Etablierung von öffentlich betriebenen und staatlich finanzierten Gesundheits-, Sozial- und Beratungszentren auf kommunaler Ebene – mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, Pflege, Sozialarbeit, Physiotherapie, Ergotherapie, Diätologie, Geburtshilfe und Psychotherapie. Dahin gehend verfolgen wir das Konzept des »Community-Caring« – zusätzlich zur praktischen Behandlung und Betreuung schließt dieses eine umfassende Gesundheitsbildung für alle Altersgruppen mit ein. Denn: Krankheit und Gesundheit sind keine Themen, die Menschen erst in höherem Lebensalter betreffen – sie ziehen sich ein Leben lang durch, von der Wiege bis zur Bahre.