REUTERS Großer Riss. Tauender Permafrostboden sorgt für große Erosionen in Jakutien/Russland

Fast wöchentlich hören wir von neuen Hitzewellen, wie zuletzt aus Saudi-Arabien, wo mehr als 1.000 Pilger aufgrund unerträglicher Temperaturen starben, aus Mexiko und aus den USA, oder von extremen Niederschlägen wie dieser Tage erneut in Chinas Süden. Eine vergangene Woche veröffentlichte Untersuchung zeigt, dass mörderische Hitze von bis zu 51 Grad Celsius in Nordamerika durch die globale Erwärmung 35mal wahrscheinlicher geworden ist und dass beim aktuellen Klima mehr als alle 15 Jahre mit entsprechenden Ereignissen gerechnet werden muss.

Der Anstieg der Temperaturen ist beim besten Willen kaum noch zu übersehen. Allerdings verläuft er nicht gleichförmig, sondern manifestiert sich in tödlichen Hitzewellen und ist auch sonst sehr ungleichmäßig über den Erdball verteilt. In der Arktis etwa erfolgt die durchschnittliche Erwärmung zwei- bis dreimal so schnell wie im globalen Mittel. Über weiten Teilen des kanadischen und des russischen Nordens war es im vergangenen Jahr zum Beispiel durchschnittlich zwei bis sechs Grad Celsius wärmer als noch vor 50 Jahren, wie die Daten des Goddard Institute for Space Studies der NASA zeigen. Im globalen Mittel waren es hingegen »nur« 1,18 Grad Celsius. Diese starke Erwärmung bleibt nicht ohne Folgen. Zum einen nimmt auf dem arktischen Ozean das Eis ab. Der Anteil, der den Sommer überdauert, geht zurück, das Eis wird dünner und damit anfälliger für die sommerliche Wärme. Immer wieder haben sich in den letzten Jahren die Passagen entlang der kanadischen und der russischen Küsten geöffnet, was bis vor 20 Jahren nie vorkam.

Zum anderen taut der Permafrost auf, der bisher dauerhaft gefrorene Boden, aus dem rund ein Viertel der Landmasse der nördlichen Halbkugel besteht. Dieses Auftauen ist in vielerlei Hinsicht ein Problem: Zum Beispiel, weil Gebäude und Straßen, die den gefrorenen Boden als Unterlage und Fundament nutzen, einstürzen und versinken. Oder weil einst gefrorene Steilküsten abrutschen und Küstendörfer deshalb umgesiedelt werden müssen. Oder weil, wie unter anderem der New Scientist dieser Tage berichtet, Wasser im auftauenden Boden Eisenoxid (Rost) und Schwefelsäure auswäscht und damit in Nordwestalaska die Flüsse vergiftet. Oder weil in gefrorenen menschlichen Leichen Milzbranderreger, Viren der sogenannten Spanischen Grippe und andere Unerfreulichkeiten überlebt haben.

Ein besonderes Problem stellen allerdings die ungeheuren Mengen organischen Materials dar, die im Permafrost konserviert sind. Tote Mammuts und Wollnashörner, Präriegräser sowie deren Wurzeln und andere Pflanzenreste lagern bisher noch tiefgefroren unter der weiten sibirischen Tundra und dem arktischen Norden Kanadas und Alaskas. In ihnen ist nach den neuesten Abschätzungen nicht ganz doppelt so viel Kohlenstoff gebunden, wie sich derzeit bereits – hauptsächlich als Kohlendioxid – in der Atmosphäre befindet.

Der Permafrost ist damit ein deutlich größerer Speicher als die tropischen Regenwälder, und zwar ein Speicher, der vom Klimawandel angezapft wird. In den Sümpfen, die aus dem Permafrost nach und nach entstehen, werden Bakterien und Pilze diese Überreste der eiszeitlichen Kaltsteppe zersetzen, wobei die Treibhausgase Kohlendioxid und – sofern die Verwesung unter Luftausschluss verläuft – Methan entstehen. Zum Teil liegt Methan bereits in eingefrorenen Blasen vor und sprudelt inzwischen in den arktischen Sommern aus manchem See. Methan ist ein erheblich wirksameres Treibhausgas, aber auf Dauer in der Atmosphäre nicht stabil. Nach etwa 14 Jahren ist bereits die Hälfte einer emittierten Menge zerfallen, wobei Wasser und CO2 entstehen.

Schlummert unter dem Boden im hohen Norden also eine Zeitbombe? Klar ist, dass mit der Erwärmung immer mehr Permafrost auftauen wird und die dann freigesetzten Treibhausgase wiederum zur weiteren Erwärmung beitragen. Die große Frage ist, wie schnell und wie viel CO2 und Methan in die Atmosphäre gelangen. Dabei spielen diverse Faktoren wie zum Beispiel die Temperatur des Bodens und die Ausbreitung neuer Vegetation eine Rolle. Außerdem ist nicht immer gesagt, dass das Treibhausgas auch in der Atmosphäre landet. Methan wird zum Beispiel teilweise im Wasser gelöst, wenn es am Meeresboden oder unter einem See austritt. Auch kann ein Teil davon im Boden wieder abgebaut werden, noch bevor es die Luft erreicht.

2015 kam ein internationales Team zu dem Ergebnis, dass das Verhältnis zwischen Temperaturanstieg und zusätzlichen Treibhausgasemissionen aus dem Permafrost annähernd linear ist. Bis zum Ende des Jahrhunderts würden voraussichtlich 14 bis 19 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Grad Celsius Erwärmung freigesetzt. Das entspricht 51,4 bis 73,5 Milliarden Tonnen CO2. Bei einer Erwärmung um zwei Grad Celsius würden also aus dem auftauenden Permafrost bis 2100 so viele Treibhausgase austreten, wie menschliche Aktivitäten derzeit in gut zwei bis knapp vier Jahren erzeugen. Das ist nicht wenig, bedeutet aber auch nicht, dass die Entwicklung vollkommen außer Kontrolle geraten würde.

Gibt es also doch keinen Kippunkt, keinen Punkt, ab dem sich das Auftauen durch die freigesetzten Treibhausgase unaufhaltsam immer weiter verstärkt? Angesichts der Vielzahl von Rückkoppelungen und unzureichend erforschter Prozesse ist die Frage bisher nicht abschließend geklärt. Anfang Juni erschien im Fachblatt Nature Climate Change eine weitere Arbeit zum Thema, die gegen die Existenz eines Permafrostkippunktes argumentiert. Die Autorinnen und Autoren aus Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden und Deutschland verweisen unter anderem darauf, dass die zu erwartenden Mengen zusätzlicher Treibhausgase viel zu gering sind, um einen sich selbsterhaltenden Prozess in Gang zu setzen. Allerdings betonen sie auch, dass der Verlust des Permafrosts mit jedem Zehntel Grad Erwärmung weitergehen wird.