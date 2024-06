Schwarmintelligenz des Tages: Mücken und Philosoph

Nano Calvo/IMAGO Zehn Tage lang sei die deutsche Elf »zum Titel gequasselt« worden, jetzt sei klar: Die Deutschen sind irgendwo im Mittelfeld …

Wunderbar ruhig blieb es am Sonntag abend in der Nachbarschaft: statt Böller- und Brüllerei Stille, als die Schweiz die deutsche Fußballnationalmannschaft anrennen ließ. Das Füllkrugsche Tor veranlasste noch einen kollektiven Grunzer – so soll’s bleiben. Und wird es, kündigte am Montag der Schriftsteller und Philosoph mit Trainerlizenz Wolfram Eilenberger im Deutschlandfunk an. Er ist Autor des ­Buches »Lob des Tores. 40 Flanken in Fußballphilosophie«, also ein Seher: Ihm fehle die Phantasie, wie »man an Spanien vorbeikommen will«: »Viertelfinale Sack­gasse«. Macht nichts, wenn schon früher Schluss ist, Hauptsache, dass spätestens der 5. Juli dem Gedröhn ein Ende macht. Zehn Tage lang, so Eilenberger, sei die deutsche Elf »zum Titel gequasselt« worden, jetzt sei klar: Die Deutschen sind irgendwo im Mittelfeld unter den ersten zwölf wie Schweiz oder Dänemark. Mit dieser Mannschaft sei es »wie beim Reisen mit der Deutschen Bahn durchs Land: Man weiß nicht, ob man ankommt.« »Sommermärchen«? Wiederholung einer Party sei wie »Eimersaufen auf ­Mallorca, wo man dann unbedingt guter Laune sein will«. Das ist, recht hat er, selten gut anzuschauen.

Eilenbergers Prophezeiung ist ein so gut wie todsicherer Tototipp, also ein schlechter idealistischer Witz. Verlässlicher für Ruhe sorgen, materialistisch gesehen, jene Zweiflügler im DFB-Camp, über die sich Nationaltrainer Julian Nagelsmann am Montag beklagte: »Wir haben eine abartige Mückenplage.« Daher wisse er noch nicht, ob er die Spielvorbereitung auf das Achtelfinale am kommenden Sonnabend mit seinem Team draußen machen könne. »Also müssen wir mal gucken, ob ein bisschen Wind geht, dass nicht so viele Mücken da sind. Sonst gehen wir ins Büro.« Der prophetische Hasardeur plus Stechtier – die ideale Kombination für Stille nach dem Aus.