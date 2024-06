Bernd von Jutrczenka/dpa Versprach den Bossen, »eine Schippe draufzulegen«: Kanzler Olaf Scholz am Montag beim »Tag der deutschen Industrie«

Bei dieser Veranstaltung geht es vor allem darum, klarzustellen, wer die Hosen anhat: Seit Montag läuft der zweitägige Tag der Industrie, zu dem der Kapitalverband BDI alljährlich einlädt. Wie üblich: Die Kapitalvertreter lesen der Politik die Leviten und die Bundesregierung schickt ihre vermeintlich besten Leute, um unterwürfig Besserung zu geloben. Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wie auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zählen deshalb zum erlauchten Teilnehmerkreis im »Haus der Deutschen Wirtschaft«.

Gefordert wurde diesmal von der Kapitalseite ein »entschlossenes Dynamisierungspaket«. Enthalten sein soll alles, was die Industrievertreter schon immer fordern: Steuersenkungen, Bürokratieabbau, staatliche Unterstützung, sinkende Lohnkosten und flexiblere Arbeitszeiten. Zudem verlangte BDI-Chef Siegfried Russwurm in seiner Eröffnungsrede »Klarheit über die künftige Energiepolitik«. Letztlich gehe es darum, die »Handbremse zu lösen«. Sonst könne es keine Trendwende in der Wirtschaftsentwicklung geben. Der Industriellenverband erwartet für das laufende Jahr bloß ein Miniwachstum von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das sei »wirklich kein Ergebnis, mit dem man sich weiter qualifiziert«, so Russwurm Richtung Politik.

Unberechtigt ist die Unzufriedenheit der Industriellen mit der ökonomischen Entwicklung und der Ampelwirtschaftspolitik nicht. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat vergangene Woche neue Zahlen vorgelegt und erwartet sogar eine noch niedrigere Wachstumsrate von lediglich 0,1 Prozent – nachdem die Wirtschaft 2023 geschrumpft ist. Für 2025 wird dann ein – ebenfalls bescheidener – Zuwachs von 0,9 Prozent prognostiziert. Zugleich schreitet die Deindustrialisierung voran. So war laut Berechnungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft 2023 das dritte Jahr in Folge mit dramatischen Nettokapitalabflüssen. 94 Milliarden Euro wurden abgezogen, um andernorts investiert zu werden. 2021 und 2022 waren die Milliardenverluste sogar dreistellig – die BRD verliert den Anschluss.

Scholz nutzte seinen Redebeitrag, um den versammelten Kapitalvertretern zu versichern, das Dynamisierungspaket werde bereits in der Regierung verhandelt. Im Juli soll der Kabinettsbeschluss erfolgen. Enthalten sein sollen Maßnahmen, die sowohl alte Menschen wie auch Eltern zurück an den Arbeitsplatz drängen. So soll das Arbeitsangebot ausgeweitet werden – was der Kapitalseite wiederum Spielräume für Lohnsenkungen eröffnet. Darüber hinaus stellte der Kanzler in Aussicht, dass »Zukunftsinvestitionen« im Haushalt 2025 eine hohe Priorität haben werden. Vorstellbar sei auch, bei Abschreibungen und Forschungsförderung »eine Schippe draufzulegen«, biederte sich Scholz an.

Unterstützung für ihr Ansinnen, die Wirtschaftspolitik noch stärker auf Kosten der Beschäftigten an Kapitalinteressen zu orientieren, bekommen die Industriellen diese Woche auch von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, die die Debatte genüsslich und zeitlich gut abgestimmt aufgreift: Am Freitag soll die Wunschliste der Wirtschaftsbosse in Form eines Antrags im Parlament eingebracht werden. Vorgeschlagen werden darin unter anderem eine »Flat Tax« von 25 Prozent auf Unternehmensgewinne sowie eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Außerdem sollen Unternehmen durch sogenannte Turboabschreibungen entlastet werden.