China kritisiert USA für Konfrontationskurs

Beijing. Eine mögliche Verschärfung westlicher Beschränkungen für Technologieexporte nach China hat Beijing auf den Plan gerufen. »China wendet sich entschieden gegen den Konfrontationskurs der USA«, sagte Lin Jian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Mittwoch bei einer turnusmäßigen Pressekonferenz in Beijing. Hintergrund ist der Besuch von Alan Estevez, Verantwortlicher der US-Regierung für die Außenhandelspolitik, in den Niederlanden und Japan, um dort für eine Verschärfung der Sanktionen zu werben. (Reuters/jW)