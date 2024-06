Cyberattacke auf Tochter der DZ-Bank

Frankfurt am Main. Eine Immobilientochter der DZ-Bank ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Mehrere zehntausend Kunden der DG Immobilien Management (DGIM) seien betroffen, sagte eine Sprecherin der DZ-Bank am Sonnabend in Frankfurt am Main. Die genaue Zahl der Betroffenen sei noch unklar. Daten von Kunden der DZ-Bank seien nicht betroffen, sagte sie. Aber: Die DGIM habe ihrerseits ihre Kunden in einem Schreiben gewarnt, dass »personenbezogene Daten von Anlegern abgeflossen sein könnten«. (dpa/jW)