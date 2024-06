Spürnase des Tages: Viktor Orbán

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Ist von Sinnen und von noch mehr guten Geistern verlassen: Ungarns Staatspräsident

Man kennt das. Eine Schüssel gekochte Bohnen, übrig geblieben und zum weiteren Verbrauch im Kühlschrank zwischengelagert, gerät in Vergessenheit und glänzt nach ein paar Tagen mit einer schmierigen Schicht auf der Oberfläche. Die Geruchsprobe sagt: Lieber nicht riskieren, weg damit. Die Nase ist ein wichtiges Organ des Selbstschutzes. Damit man nichts Verdorbenes zu sich nimmt.

Das gilt auch für die Politik. Schon bei Shakespeare heißt es, etwas sei »faul im Staate Dänemark«. Im Staate Deutschland auch, wenn man dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán folgt. Er sagte am Freitag vor einem Besuch in Berlin dem staatlichen Radio seines Landes, Deutschland rieche und schmecke nicht mehr so, wie es die Ungarn lange gewohnt gewesen seien. Statt dessen eine »bunte, multikulturelle Welt«, in der sich Migranten »nicht mehr als Gäste fühlten«, sondern, so muss man Orbáns Metapher dann wohl fortsetzen, ihre Gerüche verbreiteten. Eine interes­sante Feststellung für den Gulaschnationalisten Orbán.

Orbáns empfindlichen Riecher griffen noch andere Dinge an. Zum Beispiel die Postenkungelei nach der EU-Wahl in Brüssel. Die Europäische Volkspartei biedere sich der Linken an, klagte Orbán, dessen Fidesz noch bis vor kurzem Teil dieser »Parteienfamilie« war. Manfred Weber, der die Fidesz aus dieser Allianz herausgedrängt habe, sei das eigentliche Problem, so Orbán; Ursula von der Leyen sei eher eine Lakaiin. Auf Ungarisch dürfte das kein Wortspiel sein wie im Deutschen.

Aber wo der Ungar recht hat, hat er recht. Die EU sei heute eine Kriegskoalition geworden, die den Kontinent auf eine gefährliche Bahn steuere. Er dagegen habe sich vom NATO-Generalsekretär gerade noch bestätigen lassen, dass Ungarn an möglichen NATO-Einsätzen in der Ukraine nicht teilnehmen müsse, wenn es nicht wolle. Vielleicht das beste, was der Mann für sein Land tun konnte. Auch wenn in Ungarn ebenfalls vieles stinkt.