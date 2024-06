Rolf Kremming/imago Grenzüberschreitungen bei den Zuständigkeiten werden bei den Bündnispartnern sofort angezeigt

Die polnische Rechte ist empört über Deutschland. Deutschland organisiere eine »förmliche Invasion« Polens durch »illegale Migranten«, schrieb der Abgeordnete der Rechtsaußenpartei »Souveränes Polen«, Sebastian Kaleta, in sozialen Netzwerken. Seit Jahresbeginn seien es schon über 7.000 Migranten gewesen, denen die deutsche Seite die Einreise aus Polen verweigert habe.

Auslöser der jüngsten Verärgerung ist ein Vorfall Mitte Juni, den auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk als »inakzeptabel« verurteilt hat. Nach in der Sache unbestrittenen Berichten hatten Beamte der Bundespolizei am 14. Juni gegen ein Uhr nachts in der Oderbruchgemeinde Altmädewitz eine fünfköpfige afghanische Familie aufgegriffen. Die Migranten hätten polnische provisorische Papiere bei sich gehabt, was darauf habe schließen lassen, dass sie aus dem östlichen Nachbarland eingereist seien. Altmädewitz liegt etwa zehn Kilometer südlich des Grenzübergangs Hohenwutzen, weit entfernt von Verkehrsmitteln oder Durchgangsstraßen. Das lässt darauf schließen, dass sie sich auf deutscher Seite verirrt hatten. Da die Migranten keinen Wunsch nach Asyl in Deutschland geäußert hätten, habe die Bundespolizei sie wieder auf die polnische Seite zurückgebracht, nachdem die polnischen Kollegen über mehrere Stunden nicht auf eine offizielle Bitte um Rückübernahme reagiert hätten. Im nachhinein entschuldigte sich der zuständige Direktor der Bundespolizei offenbar für das eigenmächtige Vorgehen seiner Untergebenen. Es handle sich um einen Einzelfall, der sich nicht wiederholen werde.

Ein Einzelfall war vielleicht die Art und Weise, wie die Migranten mitten in der Nacht auf die polnische Seite zurückgebracht worden sind. Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze sind allerdings bei weitem keine Einzelfälle. Wenige Tage danach berichten polnische Medien, dass deutsche Beamte auf der Grenzbrücke zwischen Słubice und Frankfurt (Oder) eine größere Gruppe von Personen mutmaßlich ukrainischer Staatsangehörigkeit in ähnlicher Weise aufgefordert hätten, unverzüglich nach Polen zurückzukehren.

Der polnische Grenzschutz bemühte sich als Reaktion auf den zweiten öffentlich gewordenen Vorfall, die Emotionen zu dämpfen. Kaletas Zahlen stimmten nicht, es habe seit Jahresbeginn nicht 7.000, sondern etwa 3.500 derartige Fälle gegeben. Dann wurde es juristisch: Dies seien nach internationalen Konventionen keine verbotenen »Pushbacks« gewesen, sondern die Verweigerung der Einreise in Ermangelung entsprechender Papiere. Was für Migranten freilich auf dasselbe hinausläuft. Aber es sei vereinbar mit dem in der EU geltenden sogenannten Dublin-III-Verfahren, demnach müssen Migranten aus Drittstaaten im ersten Land, in dem sie Fuß auf EU-Territorium setzen, auch ihre Asylanträge stellen. Dass die BRD, die von lauter EU-Staaten umgeben ist, durch diese Regelung in einer komfortableren Position ist als zum Beispiel Polen mit seinen 1.000 Kilometern EU-Außengrenze, wird von niemandem bestritten.

Warschau sieht sich vor allem an seiner Grenze zu Belarus einem wachsenden Druck durch »illegale Migranten« ausgesetzt. Es betrachtet die zahlreichen Versuche, die Grenze auch inoffiziell zu überqueren, als Element einer von Russland und Belarus gesteuerten »hybriden Kriegführung«. Die Flüchtlingskrise an der Grenze zu Belarus dauert seit etwa 2021 an, und bisher hat weder die Schließung aller offiziellen Grenzübergänge bis auf einen noch die Befestigung der Grenze durch einen fünf Meter hohen und mit NATO-Draht bekrönten Zaun daran viel ändern können. Ein Vorfall Ende Mai, als ein Migrant durch den Grenzzaun hindurch mit einem Messer auf einen polnischen Soldaten einstach und diesen tödlich verletzte, hat die Stimmung gegenüber den Migranten in Polen zusätzlich aufgeheizt. Die Regierung Tusk hat nach dem Vorbild der Vorgängerregierung entlang der Grenze zu Belarus einen zwischen 200 Metern und zwei Kilometern tiefen Streifen zur »Pufferzone« erklärt, wo sich außer polnischem Militär und Grenzschutz niemand aufhalten darf. Insbesondere auch keine zivilen Helfer. Immerhin wurde eine geplante Verordnung, die den Soldaten praktisch den Schusswaffengebrauch gegen Migranten freistellen sollt, nach Protesten von Juristen wieder zurückgezogen.