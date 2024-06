Bauern: Totalausfall bei Ernte befürchtet

Berlin. Landwirte hoffen kurz vor dem Start der diesjährigen Ernte noch auf mehr Sonne. »In Summe gesehen, gab es bis dato genügend Niederschläge, in manchen Regionen sogar zuviel«, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der dpa am Sonnabend vor dem Deutschen Bauerntag in Cottbus. Eine Prognose für die Ernte 2024 in Deutschland will der Verband beim Ernteauftakt am 1. Juli vorstellen. Wo Überschwemmungen waren, seien Totalausfälle zu verzeichnen, so Rukwied. (dpa/jW)