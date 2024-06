BRD: Privates Geldvermögen auf Rekordniveau

Frankfurt am Main. Die Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland werden einer Hochrechnung zufolge in diesem Jahr die Marke von acht Billionen Euro deutlich überschreiten. Dank rentabler Sparzinsen und weiterer Gewinne an den Börsen rechnet die DZ-Bank zum Jahresende mit einem Wert von gut 8,4 Billionen Euro, berichtete dpa am Sonnabend. Das wären auf Basis der DZ-Bank-Zahlen etwa sechs Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresstand. Ein Rekord. Die DZ-Bank berücksichtigt in ihrer Auswertung Bargeld und Bankeinlagen, Wertpapiere wie Aktien und Fonds sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen. (dpa/jW)