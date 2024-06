Yuri Smityuk/IMAGO/ITAR-TASS

Am Sonnabend fanden in vielen Städten und Regionen der Russischen Föderation Veranstaltungen anlässlich des 83. Jahrestags des Beginns des Überfalls Nazideutschlands auf die UdSSR statt. In Wladiwostok (Foto) wurde am Denkmal für den Ruhm der Pazifikflotte eine Gedenkstunde abgehalten. Auf sowjetischer Seite forderte der faschistische Raub- und Vernichtungskrieg Schätzungen zufolge mindestens 27 Millionen Menschenleben – der höchste Blutzoll eines Landes im Zweiten Weltkrieg. (jW)