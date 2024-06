Ifo: Wirtschaftseffekte durch EM kaum messbar

Berlin. Von der Fußballeuropameisterschaft ist nach Einschätzung von Clemens Fuest, dem Präsidenten des kapitalnahen Ifo-Instituts, kein nennenswerter Effekt für die deutsche Konjunktur zu erwarten. »Im Fußball könnte Deutschland tatsächlich ein Sommermärchen erleben – für die Wirtschaft erwarte ich aber kaum positive Impulse von der Heim-EM«, sagte der Ifo-Chef dem Portal T-online laut Meldung vom Wochenende. »Der ökonomische Effekt solcher Sportevents ist zu klein.« Zwar kämen zu einer Europameisterschaft mehrere hunderttausend Fans ins Land, »die hier essen, trinken, übernachten«, fuhr Fuest fort. Doch in den Spielorten treibe das die Hotelpreise so hoch, dass andere Touristen deshalb wegblieben. »Das gleicht sich also aus.« Auch der Einzelhandel profitiere nur sehr kurz von der EM, sagte der Ifo-Präsident dem Portal. (AFP/jW)