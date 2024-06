Ayman Al Hassi/REUTERS Die Opfer im Gazakrieg sind oft Kinder: Die Hälfte der Bevölkerung Gazas ist unter 18 (Gaza, 22.6.2024)

Während israelische Panzer in Rafah weiter vorrücken, wurden am Sonntag acht Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf eine vom palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA betriebene Berufsschule, die für die Verteilung von Hilfsgütern genutzt wird, in der Nähe von Gaza-Stadt getötet, so palästinensische Zeugen gegenüber Reuters.

Seit Freitag wurden mehr als 100 Palästinenser im Gazastreifen getötet. In der Nacht zu Sonnabend war bereits das Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) beschädigt worden, als schwere Geschosse »nur wenige Meter entfernt« einschlugen. Das teilte die Organisation via X mit. Das Büro liegt in der Stadt Mawasi (Rafah) inmitten von Zelten Hunderter Vertriebener. Das Gebiet war von Israel als »sichere Zone« ausgewiesen worden. Das IKRK betreibt dort ein Feldlazarett, in dem nach dem Angriff 22 Tote und 45 Verletzte eingeliefert wurden. Die israelische Armee sagte eine Untersuchung zu und gab an, den Ort nicht attackiert zu haben. Mindestens 50 Menschen starben bei Angriffen israelischer Kampfjets auf das Al-Shati-Flüchtlingslager und den Bezirk Al Tuffah in Nordgaza am Sonnabend. Beide Gebiete waren ebenfalls als »sichere Zonen« ausgewiesen worden.

Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Freitag, dass die sengende Hitze im Gazastreifen die medizinische Notlage der vertriebenen Palästinenser noch verschlimmern könne. Das Welternährungsprogramm hat davor gewarnt, dass im Gazastreifen aufgrund des Mangels an sauberem Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung eine erhebliche Gesundheitskrise droht. Richard Peeperkorn, WHO-Vertreter für Gazas und das Westjordanland, sagte: »Das Wasser ist durch die Hitze, und die Lebensmittel werden aufgrund der hohen Temperaturen noch mehr verderben. Wir werden Moskitos und Fliegen bekommen, Dehydrierung und Hitzschlag.«

In Tel Aviv kam es derweil am Sonnabend zu einem Höhepunkt der nahezu täglichen Protestmärsche gegen die Regierung von Netanjahu. Rund 150.000 Menschen füllten die Straßen um den »Demokratieplatz«. Tausende Angehörige und Unterstützer der israelischen Geiseln in Gaza kamen zu einer weiteren Demonstration in der Stadt zusammen. Die Menschen forderten den Rücktritt der Regierung, Neuwahlen, einen Waffenstillstand Verhandlungen, um die noch verbliebenen israelischen Geiseln aus Gaza zu ihren Familien zurückzubringen.

Juval Diskin, ehemaliger Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Beth, bezeichnete Netanjahu als »den schlimmsten Ministerpräsidenten«, den das Land jemals gehabt habe. Die Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift »Schluss mit dem Krieg« und »Krimineller Minister« (»Crime Minister« statt »Prime Minister«) in Anspielung auf Netanjahu, den wegen Korruption eine Haftstrafe erwartet. Demonstranten überschütteten sich mit roter Farbe aus »Protest gegen den Tod der israelischen Demokratie« unter Netanjahu. Einige Israelis richteten ihre Parolen auch an den Rest der Welt, um deutlich zu machen: »Wir sind nicht unsere Regierung.«

Am Wochenende teilte das kubanische Außenministerium mit, dass Kuba sich der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anschließt. Die »Verbrechen gegen das palästinensische Volk durch die unverhältnismäßige und willkürliche Gewalt Israels« müssten gestoppt werden, hieß es in der Erklärung.