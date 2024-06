USA verbieten russische Virenschutzsoftware

Washington. Die US-Regierung verbietet Virenschutzsoftware des russischen Unternehmens Kaspersky. Eine Unterbehörde des Handelsministeriums begründete das am Donnerstag (Ortszeit) mit Bedenken bezüglich der nationalen Sicherheit. Der Verkauf von Kaspersky-Programmen werde ab 20. Juli untersagt. Ab 29. September dürften keine Updates mehr vorgenommen werden, hieß es. Damit würde Antivirensoftware weitgehend nutzlos. Kaspersky kündigte eine Klage gegen das Verbot an. Ob nun eines in Deutschland folgt, mochte das Bundesinnenministerium am Freitag nicht sagen, verwies aber auf eine im März 2022 ausgesprochene Warnung vor Kaspersky-Sicherheitssoftware. (dpa/jW)