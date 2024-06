IMAGO/Funke Foto Services

Vor dem Sitz der Krupp-Stiftung in Essen, der größten Einzelaktionärin von Thyssen-Krupp, haben am Freitag rund 250 Arbeiter demonstriert. Die in der Villa residierende Stiftungschefin Ursula Gather möge sich doch bitte neben »kulturellen Aktivitäten« auch für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Duisburg engagieren, war die Forderung. Die Stiftung habe zuletzt eine »unheilvolle Rolle« beim Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský in die Stahlsparte gespielt, erklärte Karsten Kaus von der IG Metall. Die 71jährige Aufsichtsrätin Gather zeigte sich empört. (jW)