Peru: Soldaten nach 40 Jahren verurteilt

Lima. Ein Gericht in Peru hat zehn Soldaten im Ruhestand wegen der Vergewaltigung von neun Frauen und Mädchen in den 1980er Jahren zu Gefängnisstrafen verurteilt. Richter Rene Eduardo Martinez verurteilte die bei der Urteilsverkündung abwesenden Männer am Mittwoch zu Haftstrafen zwischen sechs und zwölf Jahren. Es war der erste Fall in dem südamerikanischen Land, in dem es um von Soldaten begangene Sexualverbrechen ging. Der Fall reicht zurück in das Jahr 1984, als die peruanische Armee einen Stützpunkt in der Nähe der Andenstädte Manta und Vilca einrichtete, während sie gegen die Guerillaorganisation »Leuchtender Pfad« kämpfte. (dpa/jW)