Thailand: Gesetz für queere Ehen

Bangkok. Der thailändische Senat hat am Dienstag in letzter Lesung ein Gesetz zur Gleichstellung der Ehe verabschiedet und damit den Weg dafür geebnet, dass das Land als erstes in Südostasien auch die Ehe gleichgeschlechtlicher und queerer Paare anerkennt.

Der Gesetzentwurf wurde von einer überwältigenden Mehrheit der Gesetzgeber im Oberhaus unterstützt. Das Gesetz, das noch der königlichen Zustimmung bedarf, wird 120 Tage nach seiner Veröffentlichung im königlichen Amtsblatt in Kraft treten, so dass die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen noch in diesem Jahr geschlossen werden könnten. (Reuters/jW)