Abzocke des Tages: EM-Plörrepreis

IMAGO/HMB-Media Eine teutonische Gesamterscheinung mit alberner Kopfbedeckung und überteuertem Gerstensaft (Stuttgart, 19.6.2024)

Preise wie im Puff. Okay, nicht ganz, souflieren Frequentierer den Nur-Zuhause-Bildschirmguckern. Aber doch wie beim Oktoberfest im bajuwarischen München. Und sogar 'n bisserl drüber. Über einen profunden Praxistest berichtete am Donnerstag die Berliner Zeitung; eine Reporterin checkte die preisliche Lage auf der Berlinschen Fanmeile auf synthetischem, giftgrünem Rollrasen am klassizistischen Säulenbau unter den Galoppern der Quadriga. Beim EM-Eröffnungskick der BRD gegen Schottland.

Das Ergebnis der Inspektion: Der Endverbraucherpreis für ’ne pilsige Hopfenkaltschale – halber Liter – macht sechs Ocken. Feilgeboten im galanten Plastebecher, der für drei Zusatzeuronen vom Host-City-Management mehrwegig verpfändet wird. Alkfreies Biersurrogat und Durchfallradler kosten exakt dasselbe. Weißbier hingegen, gleichfalls bis zum Halbliterstrich eingebechert, macht sieben bzw. zehn Taler aus dem Euro-Raum. Muss man mögen.

Und wie isses aktuell auf der Wies’n in der Bayernmetropole, wenn es heißt: »O’zapft is!«? Ein Maßkrug im Volumen von 1.000 Kubikzentimetern kostet in der Augustiner-Festhalle 13 Euro und 50 Cent, weiß die Berliner. Und noch ein Vergleich: Fans von Public Viewing in Hamburg berappen auf dem St. Paulianschen Heiligengeistfeld fünf Euro für 0,4-Liter Becherinhalt. Für die EM-Standardplörre, benannt nach einer RLP-Kreisstadt samt Waffen-SS-Friedhof. Lecker.

Also, vielerorts Abzocke. Bloß, was tun bei Bierdurst? Kräftig vorglühen, logisch. Weil: Alk mitbringen ist verboten. Das Zusatzproblem: Bei den wenigsten Durstigen hält der Promillepegel 90 Spielminuten plus x. Und hohe Luftfeuchte und noch höhere Temperaturen lassen die gute Laune rasch verdunsten, bis zur Halbzeit. Bestenfalls. Ein Ärgernis eh: Bei den Fanzonenbierpreisen biste schon pleite, ohne richtig in Stimmung gekommen zu sein. Dann doch lieber gleich: Puff.