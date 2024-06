IMAGO/ZUMA Press Wire

In Kenia reißen die Proteste gegen die Regierung von Präsident William Ruto und ihr geplantes Finanzgesetz (Finance Bill 2024) nicht ab. In der Stadt Nakuru waren am Donnerstag erneut Hunderte Menschen auf der Straße (Foto). Der Vorsitzende des parlamentarischen Finanzausschusses, Kuria Kimani, hatte zuletzt erklärt, die Regierung werde geplante Steuererhöhungen für Brot, Öl, Kraftfahrzeuge und mobile Finanzdienste aus dem Entwurf streichen. Die Polizei war in dieser Woche laut BBC in der Hauptstadt Nairobi auch mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. (jW)