Ramaphosa in Südafrika vereidigt

Pretoria. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ist für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Der 71jährige soll die stärkste Volkswirtschaft Afrikas in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe einer Regierungskoalition anführen. Er leistete seinen Amtseid am Mittwoch vor dem Regierungssitz in der Hauptstadt Pretoria. Ramaphosas Partei, der Afrikanische Nationalkongress (ANC), hat nach einem massiven Stimmenverlust bei den Parlamentswahlen im Mai erstmals in 30 Jahren die absolute Mehrheit verloren. (dpa/jW)