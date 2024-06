Tschad: Tote nach Brand in Munitionslager

N’Djamena. Bei einem Feuer in einem großen militärischen Munitionslager im Tschad sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Außenminister und Regierungssprecher Abderaman Koulamallah sprach bei Facebook von »gewaltigen Explosionen« und rief die Bevölkerung auf, ruhig zu bleiben. In der Umgebung des Munitionslagers befinden sich zahlreiche Wohnhäuser, der einzige internationale Flughafen des Landes sowie ein französischer Militärstützpunkt. Das Feuer habe »Explosionen von Munition aller Kaliber« verursacht, teilte ein Vertreter der französischen Streitkräfte mit. (AFP/jW)