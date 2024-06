Syrien: Tödliche Drohnenattacke

Damaskus. Bei einem israelischen Angriff in Syrien ist offiziellen Angaben zufolge ein Offizier getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete, dass der Drohnenangriff am Mittwoch morgen auf Militärstandorte der syrischen Streitkräfte im Südwesten des Landes gezielt hätte. Das israelische Militär äußerte sich auf Nachfrage nicht. Seit Jahren versucht Israel, durch gezielte Angriffe in Syrien den Waffennachschub an die libanesische Hisbollah zu verhindern. (dpa/jW)