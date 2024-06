USA: Erleichterungen für Migranten

Washington. Nach seiner Verschärfung der Asylregeln an der US-Südgrenze hat Präsident Joseph Biden nun Erleichterungen für bestimmte Migranten angekündigt, die irregulär ins Land gekommen sind. Sie betreffen Menschen, die seit mindestens zehn Jahren in den USA leben und mit US-amerikanischen Staatsbürgern verheiratet sind. Aktuell müssen irregulär in die USA eingereiste Partner von US-Staatsbürgern das Land verlassen, um dann von außerhalb eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Ab Ende des Sommers sollen Betroffene ihren Antrag in den USA einreichen und bei ihren Familien bleiben dürfen. (dpa/jW)