Mekka: Hunderte Pilger sterben an Hitze

Riad/Mina. Bei der alljährlichen muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka sind am Dienstag offenbar Hunderte Gläubige bei sengender Hitze ums Leben gekommen. Mindestens 550 Menschen seien bei der Pilgerfahrt, dem Hadsch, gestorben, berichtete AFP. Das saudische Staatsfernsehen berichtete, die Temperaturen in der Al-Haram-Moschee in Mekka seien am Montag auf 51,8 Grad Celsius im Schatten gestiegen. Nach Angaben des saudischen Statistikamtes werden in diesem Jahr mehr als 1,8 Millionen Pilger erwartet. (Reuters/jW)