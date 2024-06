Ministerpräsidentin Dreyer kündigt Rücktritt an

Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer (SPD) hat ihren angekündigten Rücktritt am Mittwoch in Mainz mit schwindender Energie begründet. »Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich mir eingestehen muss, dass meine Kraft nicht mehr ausreicht, um den Anspruch der Bürger gerecht zu werden«, sagte die 63jährige vor Journalisten. Einige Tage zuvor habe sie die Rückzugsentscheidung getroffen. Amtsmüde sei sie nicht. Als ihren Nachfolger schlug Dreyer den derzeitigen Landesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) vor. Die Wahl im Landtag soll am 10. Juli stattfinden. (dpa/AFP/jW)