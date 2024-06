JONAS EKSTRÖMER/IMAGO/TT Gemeinsame Übung von schwedischem und US-Militär in der Nähe von Stockholm (11.6.2024)

Das schwedische Parlament hat am Dienstag mit großer Mehrheit ein bereits im Dezember geschlossenes Militärabkommen (Defence Cooperation Agreement, DCA) mit den USA gebilligt. 266 Abgeordnete stimmten für das Abkommen, 37 dagegen. Das DCA erlaubt es den US-Streitkräften, sich frei auf schwedischem Hoheitsgebiet zu bewegen und 17 schwedische Militäreinrichtungen zu nutzen; dazu gehören Heeres-, Marine- und Luftwaffenstützpunkte sowie Truppenübungsplätze. Die Vereinigten Staaten dürfen auf ihnen in Zukunft Truppen, aber auch Material, Waffen und Munition stationieren und Manöver durchführen. US-Personal unterliegt dabei nur US-Recht und kann daher von der schwedischen Justiz nicht für etwaige Straftaten zur Verantwortung gezogen werden. Zugleich üben die US-Streitkräfte die Autorität über Bürger Schwedens aus, die sich auf den von ihnen genutzten Liegenschaften – und in besonderen Fällen auch in deren Nähe – aufhalten.

Die strategische Bedeutung des DCA mit dem frischgebackenen NATO-Mitglied Schweden ergibt sich daraus, dass es eines neben drei weiteren Abkommen ist, die mit Dänemark, Finnland und – schon im April 2021 – mit Norwegen geschlossen wurden. Auch in diesen drei Staaten dürfen US-Truppen sich jederzeit frei bewegen und mit ihren Waffen auf designierten Militärstützpunkten niederlassen. In der Praxis wird damit Europas gesamter Norden zur hindernisfreien Aufmarschzone für die US-Streitkräfte in Richtung der russischen Grenze. Der Anmarsch von US-Truppen über den Atlantik, ihr Weitermarsch Richtung Osten sowie Kämpfe in der Region werden seit geraumer Zeit verstärkt in Manövern geprobt.

Kritiker warnen dabei vor zweierlei: Zum einen drohe, dass auf dem Gelände der 17 Militäreinrichtungen in Schweden, zu denen US-Truppen Zugang erhalten, informell feste US-Militärstützpunkte entstehen. Zum anderen enthält das DCA keine Aussagen über Atomwaffen. Zwar hat der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson immer wieder bekräftigt, es bestehe ein verbindlicher Konsens, laut dem die Stationierung von Kernwaffen in Friedenszeiten nicht toleriert werde. Kristersson bekräftigte freilich Mitte Mai auch, er befürworte es, die Positionierung von Atombomben in Kriegszeiten zuzulassen.