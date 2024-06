Martin Cossarini/REUTERS

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires haben am Dienstag (Ortszeit) Dutzende Menschen gegen die Festnahme von Gegnern der Politik des neoliberalen Präsidenten Javier Milei protestiert (siehe Foto). In der vergangenen Woche hatte der argentinische Senat ein Gesetzespaket gebilligt. Dieses erlaubt die Ausrufung des wirtschaftlichen Notstands, Rentenkürzungen und die Aufweichung von Arbeitnehmerrechten. Dagegen hatte es Massenproteste gegeben, die die Polizei gewaltsam niederschlug. Mehrere Demonstranten wurden verletzt, rund 30 festgenommen. (jW)